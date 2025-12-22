Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что даже во время рождественских праздников его игроки должны оставаться профессионалами и быть умеренными в еде.

Хосе Гвардиола globallookpress.com

«Они могут есть, но я хочу их контролировать после того, как прибудут в расположение клуба. Представьте, если футболист, который сейчас идеален, приедет с лишним весом в три килограмма. Тогда он останется в Манчестере и не поедет на игру с "Ноттингем Форест" в АПЛ.

Футболисты после победы на "Вест Хэмом" встали на весы, теперь их ожидает подобная процедура перед следующей встречей», — цитирует Гвардиолу ВВС.

Игра 18-го тура Премьер-лиги между «Ман Сити» и «Ноттингемом» пройдет 27 декабря. Сейчас команда Гвардиолы идет второй с 37 очками, «лесники» (18) — на 17-й строчке.