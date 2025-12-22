Ранее главный тренер «манкунианцев» Рубен Аморим ответил на вопрос о травме Бруну Фернандеша.

«Это огромная потеря. Мы не знаем, насколько серьёзна травма, но то, что он покинул поле прямо во время игры, говорит о многом. Конечно, нам было грустно, что Бруну покинул поле. Думаю, мы нашли способ остаться в игре и попытались найти способы играть, создавая моменты. Надеюсь, Бруну сможет помочь нам в следующих играх», — приводит слова Дало Sky Sports .

Напомним, что португальский полузащитник получил повреждение во время матча 17-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:2).

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало высказался о травме партнера по команде Бруну Фернандеша .

1.92

Прогнозы•Завтра 23:00 «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставка Выйдет ли «Арсенал» в полуфинал Кубка Лиги?

Футбол•Сегодня 12:38 Переломный момент: что ждет союз Артеты и «Арсенала» после шести лет вместе

Футбол•Сегодня 10:18 Рождественская иллюзия: почему лидерство «Арсенала» ничего не гарантирует

Футбол•Вчера 21:31 «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Вчера 01:05 «Эвертон» — «Арсенал»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 11:30 Мюнхенский ренессанс: как «Бавария» восстановила гегемонию в Бундеслиге

Футбол•Вчера 15:20 Пропущенный звонок от Клоппа, дебют за Кот‑д’Ивуар и ценник в €100 млн: кто такой Ян Дьоманде

Футбол•20/12/2025 18:09 Пора на повышение: Боселли попал на радары ЦСКА и «Краснодара»

Футбол•20/12/2025 09:18 Кто на страже парижан: Сафонов ценой руки пробивается в состав «ПСЖ»

Футбол•20/12/2025 17:33 Слишком масштабный, чтобы игнорировать: Кубок Африки-2025 может стать лучшим в истории

Выбор читателей

Бои•16/12/2025 13:14 Никакого UFC. Немков переехал Феррейру и нацелен на бой с Нганну в PFL

Футбол•17/12/2025 14:40 На грани провала: Бразилия и еще четыре сборные, которые могут стать главным разочарованием ЧМ‑2026

Самое интересное

Футбол•27/10/2025 16:37 Пять этапов Ламина Ямаля: как «Барселона» наблюдала за рождением феномена

Футбол•26/10/2025 13:48 Новые звезды Южной Америки: кто заявил о себе на чемпионате мира U20

Теннис•25/10/2025 16:20 Ползущая экспансия: как Саудовская Аравия расширяет свое влияние в теннисном мире

Футбол•24/10/2025 17:50 Будущее уже забивает голы: вундеркинд из Мексики и еще четыре лучших игрока ЧМ U20