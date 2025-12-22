Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало высказался о травме партнера по команде Бруну Фернандеша.
Напомним, что португальский полузащитник получил повреждение во время матча 17-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:2).
«Это огромная потеря. Мы не знаем, насколько серьёзна травма, но то, что он покинул поле прямо во время игры, говорит о многом. Конечно, нам было грустно, что Бруну покинул поле. Думаю, мы нашли способ остаться в игре и попытались найти способы играть, создавая моменты. Надеюсь, Бруну сможет помочь нам в следующих играх», — приводит слова Дало Sky Sports.
Ранее главный тренер «манкунианцев» Рубен Аморим ответил на вопрос о травме Бруну Фернандеша.