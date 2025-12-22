Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос о травме полузащитника команды Бруну Фернандеша, которую он получил в матче против «Астон Виллы» (1:2).

Бруну Фернандеш globallookpress.com

«Думаю, это повреждение мягких тканей. На восстановление потребуется некоторое время, посмотрим. Это очень странно: на протяжении этого года, особенно в данный период, у нас так много проблем, но мы должны справиться с этим.

Не знаю, наверное, Бруну пропустит некоторые матчи, но не могу сказать точно. Не хочу об этом говорить, этот парень всегда в форме и всегда способен восстановиться», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне АПЛ на счету 31-летнего Фернандеша 17 матчей, пять забитых мячей и семь результативных передач.