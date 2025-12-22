Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал слова Андрея Аршавина о возможном продолжении карьеры футболиста в Европе.

Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива» globallookpress.com

Напомним, что Аршавин заявил о том, что Батракову нужно переходить в «Реал», «Барселону» или ПСЖ, а не в «Ювентус», «Интер» или «Атлетико».

«Приятно, что Аршавин такого мнения обо мне, верит, что могу заиграть в таких командах. Все-таки Андрей Сергеевич — легенда не только для российского футбола, а во всем мире известный игрок. Но как будет на самом деле, никто не знает. Поэтому я никогда не загадываю. Все в жизни меняется очень быстро. Как будет, так будет. "Интер", "Атлетико" и "Ювентус" не дерьмо? Для меня лично нет.

Чувствуется, что я сильно устал от разговоров про Европу? Я просто стараюсь не забивать этим голову. Недавно вышло интервью с Нобелем (Арустамяном). Там тоже эта тема затрагивалась, и я ответил, что все так говорят, как будто я уже в Европе. Но никто не знает, где я буду через полгода. Даже я сам. Говорят о ПСЖ, "Монако", "Интере" или "Барселоне", а на самом деле до этого еще далеко», — сказал Батраков СЭ.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Локомотив» 17 матчей в рамках РПЛ, забил 11 голов и сделал 6 голевых передач.