Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин прокомментировал переход аргентинского полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив».

Лукас Вера globallookpress.com

«Они не с первой попытки взяли Веру в команду, давно хотели видеть его у себя. Не знаю, кому он в "Локомотиве" сильно нравится — тренеру или руководству. Время покажет. Но раз они так его хотели видеть, так искали, стало быть, он нужен для их концепции, для улучшения их игры», — цитирует Заварзина «Матч ТВ».

Соглашение клуба с футболистом рассчитано до конца сезона‑2027/28. 28‑летний аргентинец пополнил состав команды в статусе свободного агента.