Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген в зимнее трансферное окно может перебраться в английскую Премьер-лигу.

Марка-Андре тер Стеген globallookpress.com

По данным Mundo Deportivo, к немцу сейчас присматривается « Астон Вилла», которая имеет проблемы с состоянием и физической формой первого номера Эмилиано Мартинеса.

Аргентинец уже несколько месяцев играет с больной спиной и главному тренеру Унаи Эмери приходилось ему давать передышку в некоторых играх. Также отношения испанского наставника и Мартинеса испортились после неудачной попытки голкипера перейти в «МЮ» минувшим летом.

Тер Стеген недавно восстановился после травмы и сыграл всего одну игру в этом сезоне в Кубке Испании с «Депортиво Гвадалахара» (2:0). Сейчас в «Барселоне» он резервный голкипер