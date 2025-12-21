Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о текущем положении дел команды в турнирной таблице АПЛ.

Арне Слот globallookpress.com

«В начале сезона я не был в эйфории и считал, что четвёртое место в АПЛ — это не предел мечтаний. Мы всегда стремимся к максимуму. После очень хорошего старта нас, наоборот, разочаровал последующий отрезок. Сейчас, возможно, мы снова на равных по очкам с командами из топ-4 — точно не скажу. При этом не стоит забывать, что в Лиге чемпионов мы выступили достаточно хорошо, несмотря на очень сложную жеребьёвку.

Есть команды, у которых почти нет очков, но мы с ними ещё не играли. Так что всё было не так плохо, как говорили, но и до идеала нам ещё далеко. Мы это понимали, когда летом провели столько изменений, — нужно время. Возможно, из-за пяти-шести побед на старте все решили, что дальше всё пойдёт легко. Но в клубе — и владельцы, и Ричард Хьюз, и Майкл Эдвардс — понимали, что перемены могут привести к разным результатам. И это подтвердилось», — приводит слова Слота пресс служба клуба.

В настоящий момент в активе «Ливерпуля» 29 очков и пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.