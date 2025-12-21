После этого матча «Ювентус» занимает 5-е место в таблице с 29-ю очками в активе. «Рома» — на 4-й позиции с 30-ю баллами.

Единственный гол у «Ромы» забил Томмазо Бальданци на 75-й минуте.

В составе «старой синьоры» голы записали на свой счет Шику Консейсау на 44-й минуте и Луа Опенда на 70-й минуте.

«Ювентус» одержал победу над «Ромой» (2:1) в матче 16-го тура итальянской Серии А.

