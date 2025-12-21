«Ювентус» одержал победу над «Ромой» (2:1) в матче 16-го тура итальянской Серии А.
В составе «старой синьоры» голы записали на свой счет Шику Консейсау на 44-й минуте и Луа Опенда на 70-й минуте.
Единственный гол у «Ромы» забил Томмазо Бальданци на 75-й минуте.
Результат матча
ЮвентусТурин2:1РомаРим
1:0 Шику Консейсау 44' 2:0 Луа Опенда 70' 2:1 Томмазо Бальданци 75'
Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Бремер, Ллойд Келли, Андреа Камбьязо (Филип Костич 89'), Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли, Хефрен Тюрам, Шику Консейсау (Даниэле Ругани 61'), Кенан Йылдыз, Луа Опенда (Джонатан Дэвид 82')
Рома: Миле Свилар, Зеки Челик, Девин Ренс, Ян Зёлковский, Джанлука Манчини, Лоренцо Пеллегрини (Леон Бэйли 53'), Матиас Соуле (Эван Фергюсон 56'), Уэсли Франса, Ману Коне, Бриан Кристанте, Пауло Дибала (Томмазо Бальданци 56')
Жёлтые карточки: Шику Консейсау 24', Уэстон Маккенни 86' — Матиас Соуле 21', Ману Коне 65', Бриан Кристанте 84'
После этого матча «Ювентус» занимает 5-е место в таблице с 29-ю очками в активе. «Рома» — на 4-й позиции с 30-ю баллами.