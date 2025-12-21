Лондонский «Челси» принял решение относительно будущего форварда Николаса Джексона, который до конца сезона играет в аренде в мюнхенской «Баварии».

Николас Джексон globallookpress.com

По данным издания Caught Offside, будет продавать 24-летнего сенегальца, так как тренерский штаб «синих» не видит его в основе. Не станет выкупать его трансфер и «Бавария» после арендного соглашения.

Известно, что сейчас интерес к Джексону проявляют «Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Эвертон». Ранее к нему присматривались мадридский «Атлетико» и «Наполи».

В этом сезоне форвард сыграл 18 матчей, забил 5 мячей и сделал одну результативную передачу. Сейчас на портале Transfermarkt его оценивают в € 45 млн.