Тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над «Вест Хэмом» в рамках 17-го тура чемпионата Англии.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«То, как мы играли в позиционном нападении, нужно улучшать. Иначе этого будет недостаточно, чтобы в марте и апреле оставаться в борьбе за титулы. "Вест Хэм" — хорошая команда. Но я хочу быть честным с собой. Я сказал игрокам: "Счастливого Рождества всем, но этого будет недостаточно, если мы не станем лучше.

Бернарду — моя слабость. Он великолепен, но сегодня ему нужно было сыграть лучше. Он моя слабость, мой любимчик, но сегодня я им недоволен", — сказал наставник "горожан" на пресс-конференции.

Сейчас "Манчестер Сити" с 37 очками занимает второе место в АПЛ, от лидера "Арсенала" их отделяют всего два очка.