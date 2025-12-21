Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин считает, что «армейцам» лучше приобрести форварда «Рубина» Мирлинда Даку.

Мирлинд Даку
Мирлинд Даку globallookpress.com

«Кого лучше взять ЦСКА — Гонду или Даку?  Конечно, Даку!  Он уже доказал, что делает голы сам для себя.  Может взять мяч, протащить и сам забить гол.  Три самых сильных нападающих у нас в РПЛ — это Воробьев, Кордоба и Даку.  И отдаст ли его "Рубин" в связи с тем, что там будет смена главного тренера?  А кем тогда "Рубину" играть?  » — цитирует Гришина «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что ЦСКА рассматривает возможность обмена защитника на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.  Игорь Дивеев играет за «красно-синих» с февраля 2019 года.  В нынешнем сезоне он забил три мяча в 19 матчах за армейцев.

На счету Гонду 22 встречи за «Зенит», в которых форвард забил два гола и сделал две голевые передачи.

Даку провел в текущем сезоне 17 встреч в РПЛ, в которых забил 9 мячей и отдал одну голевую передачу.