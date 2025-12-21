Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин считает, что «армейцам» лучше приобрести форварда «Рубина» Мирлинда Даку.

Мирлинд Даку globallookpress.com

«Кого лучше взять ЦСКА — Гонду или Даку? Конечно, Даку! Он уже доказал, что делает голы сам для себя. Может взять мяч, протащить и сам забить гол. Три самых сильных нападающих у нас в РПЛ — это Воробьев, Кордоба и Даку. И отдаст ли его "Рубин" в связи с тем, что там будет смена главного тренера? А кем тогда "Рубину" играть? » — цитирует Гришина «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что ЦСКА рассматривает возможность обмена защитника на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду. Игорь Дивеев играет за «красно-синих» с февраля 2019 года. В нынешнем сезоне он забил три мяча в 19 матчах за армейцев.

На счету Гонду 22 встречи за «Зенит», в которых форвард забил два гола и сделал две голевые передачи.

Даку провел в текущем сезоне 17 встреч в РПЛ, в которых забил 9 мячей и отдал одну голевую передачу.