Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о возможном обмене защитника «армейцев» Игоря Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано Гонду.

Игорь Дивеев globallookpress.com

«И одному, и другому клубу выгоден переход Гонду и Дивеева, потому что у ЦСКА нет нападающего, а "Зениту" нужен игрок с российским паспортом. Дивеев — игрок сборной, с паспортом, а Лусиано — хороший нападающий. Но последний год он не играл и не забивал. Впишется ли Гонду в ЦСКА и будет забивать? Вопрос. С точки зрения денег ЦСКА выигрывает, если "Зенит" доплачивает за Гонду. Единственное — как армейцы будут справляться без защитника?

Или они на полученные деньги купят замену Дивееву. Мы же видим, что купили Виктора, представляли его как хорошего защитника, а он в ЦСКА не вписался и просидел на лавке первую часть чемпионата. Если уйдет Дивеев, то у ЦСКА будут проблемы в обороне. Если армейцы будут много пропускать, то и забивать надо будет много. А мы видим, что 70% голов в ЦСКА забивали со стандартов, и забивал Дивеев», — цитирует Гришина «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что ЦСКА рассматривает возможность обмена защитника на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду. Игорь Дивеев играет за «красно-синих» с февраля 2019 года. В нынешнем сезоне он забил три мяча в 19 матчах за армейцев.

На счету Гонду 22 встречи за «Зенит», в которых форвард забил два гола и сделал две голевые передачи.