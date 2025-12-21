Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о матче против «Вильярреала» (2:0).

Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

«У них фантастическая команда, очень быстрая атака, и я очень рад, что мы взяли три очка.

С Кунде, думаю, все в порядке.  Последние три или четыре дня он болел и не был настолько здоров, насколько это нужно для игры.  Не думаю, что он получил сегодня серьезную травму.

Главное — набирать очки.  Жоан Гарсия сделал несколько хороших сэйвов, провел отличную игру.  Моя команда подустала, но менталитет и характер невероятны.  Мы набрали три очка, и завершить год таким образом — это фантастика.

Думаю, мы существенно прибавили.  Менталитет, мастерство на высоком уровне.  Важнее всего то, как команда тренируется, а она это делает качественно и интенсивно.  Когда мы в течение нескольких недель играли неважно, я не понимал, с чем это связано, потому что мы хорошо тренировались», — цитирует Флика Marca.

После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 46-ю очками в активе.  «Вильярреал» — на 4-й позиции (35).