В матче 16-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» на своем поле разгромила «Удинезе» со счетом 5:1.
В составе победителей смогли забить Роландо Мандрагора, Альберт Гюдмюндссон, Чер Ндур и Мойзе Кин, который сделал дубль. За гостей гол престижа забил Омар Соле.
Отметим, что команда из Удине с 8-й минуты играла вдесятером из-за удаления Мадуки Окойе.
Результат матча
ФиорентинаФлоренция5:1УдинезеУдине
1:0 Роландо Мандрагора 21' 2:0 Альберт Гудмундссон 42' 3:0 Шер Ндур 45+5' 4:0 Мойзе Кин 56' 4:1 Умар Соле 66' 5:1 Мойзе Кин 68'
Фиорентина: Давид де Хеа, Марин Понграчич, Пьетро Комуццо (Маттиа Вити 82'), Лука Раньери, Фабьяно Паризи (Кристиан Куаме 71'), Шер Ндур, Николо Фаджоли (Ханс Николусси Кавилья 83'), Роландо Мандрагора (Никколо Фортини 54'), Альберт Гудмундссон, Мойзе Кин (Роберто Пикколи 72'), Dodo
Удинезе: Мадука Окойе, Николо Бертола, Алессандро Дзаноли (Санди Ловрич 46'), Умар Соле, Кристиан Кабазель (Рэзван Сава 10'), Томас Кристенсен, Николо Дзаньоло (Ассан Камара 46'), Юрген Эккеленкамп (Адам Букса 65'), Йеспер Карлстрём, Якуб Пётровский, Кинан Дэвис (Идрисса Гейе 65')
Жёлтые карточки: Фабьяно Паризи 40', Лука Раньери 65', Ханс Николусси Кавилья 85' — Алессандро Дзаноли 39'
Красная карточка: Мадука Окойе 8' (Удинезе)
«Фиорентина» набрала 9 очков, но осталась на последнем месте в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» с 21 баллом идет 11-м.