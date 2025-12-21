«Фиорентина» набрала 9 очков, но осталась на последнем месте в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» с 21 баллом идет 11-м.

Отметим, что команда из Удине с 8-й минуты играла вдесятером из-за удаления Мадуки Окойе .

В составе победителей смогли забить Роландо Мандрагора, Альберт Гюдмюндссон, Чер Ндур и Мойзе Кин , который сделал дубль. За гостей гол престижа забил Омар Соле .

В матче 16-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» на своем поле разгромила «Удинезе» со счетом 5:1.

