«Барселона» одержала победу над «Вильярреалом» (2:0) в матче 17-го тура испанской Примеры.
В составе «сине-гранатовых» отличились Рафинья на 12-й минуте и Ламин Ямаль на 63-й минуте.
Результат матча
ВильярреалВильярреал0:2БарселонаБарселона
0:1 Рафаэл Диас 12' пен. 0:2 Ламин Ямаль 63'
Вильярреал: Луис Жуниор, Пау Наварро, Рафа Марин, Серхи Кардона, Ренато Вейга, Тажон Бушанан, Даниэль Парехо (Carlos Macia 75'), Сантьяго Комесанья, Альберто Молейро, Николя Пепе (Тани Олувасейи 75'), Айосе Перес (Жорж Микаутадзе 65')
Барселона: Жоан Гарсия, Эрик Гарсия (Марк Берналь 66'), Алекс Бальде, Жерар Мартин, Пау Кубарси, Жюль Кунде (Марк Касадо 79'), Фермин Лопес (Маркус Рашфорд 63'), Френки де Йонг, Ферран Торрес (Роберт Левандовски 62'), Рафаэл Диас, Ламин Ямаль
Жёлтые карточки: Тажон Бушанан 73' — Френки де Йонг 58'
Красная карточка: Ренато Вейга 39' (Вильярреал)
После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 46-ю очками в активе. «Вильярреал» — на 4-й позиции (35).