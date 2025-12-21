После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 46-ю очками в активе. «Вильярреал» — на 4-й позиции (35).

В составе «сине-гранатовых» отличились Рафинья на 12-й минуте и Ламин Ямаль на 63-й минуте.

«Барселона» одержала победу над «Вильярреалом» (2:0) в матче 17-го тура испанской Примеры.

