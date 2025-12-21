Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о соперничестве с «Манчестер Сити» за чемпионский титул в текущем сезоне АПЛ.

Микель Артета globallookpress.com

«Мы не обращаем на это внимания. Знаю, что вы обращаете. Единственное, что мы можем контролировать, — это наша собственная игра и результаты, знаем, как долго это продлится, насколько сложна эта лига.

Вот и всё. Мы наслаждаемся каждым днём. Делаем всё возможное, посмотрим, что получится», — приводит слова Артеты ESPN.

Напомним, что «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, опережая на одно очко занимающий вторую строчку «Манчестер Сити».