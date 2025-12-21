Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета подвел итоги победного матча в 17-м туре АПЛ против «Эвертона» (1:0).

«Я очень рад победе, тут действительно очень сложно играть. Это очень хорошо организованный соперник. Хочу, кстати, отметить то, насколько прекрасный стадион тут построили, у меня от этой красоты мурашки. Поздравляю.

В первом тайме были отрезки, когда мы по-настоящему доминировали, но создавали не так много моментов. Мы забили гол. А во втором тайме у нас было три явных голевых момента, и в АПЛ их надо использовать, если хочешь провести конец матча в более расслабленном состоянии.

Мы не смотрим на "Ман Сити". Знаю, что вы, ребята, следите. Мы можем контролировать только свою игру и свои результаты, и мы знаем, сколько еще играть и насколько сложна эта лига. Вот и все», — цитирует Артету Sky Sports.

Сейчас «канониры» с 39 очками после 17 матчей лидируют в таблице Премьер-лиги. В следующем туре, 27 декабря, они примут «Брайтон».

«Арсенал» одержал третью победу подряд во всех турнирах. «Канониры» набрали 39 очков и вернулись на первое место в таблице АПЛ.