Главный тренер «Барселоны», Ханс-Дитер Флик, выразил недовольство тем, что нападающий его команды, Рафинья, не попал в символическую сборную года по версии ФИФА.

Ханс-Дитер Флик
«Непопадание Рафиньи в сборную года по версии ФИФА — это то, о чем я хотел бы высказаться.  Символическая сборная по версии ФИФА — просто шутка какая-то.  Он был лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.  Это несправедливо», — цитирует Флика BarçaTimes.

В нападении символической сборной года представлены нападающий Усман Дембеле из «ПСЖ» и его одноклубник Ламин Ямаль.