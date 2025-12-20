Пресс-служба «Барселоны» объявила, что Педри не примет участия в матче против «Вильярреала». Это решение принято в целях предосторожности из-за незначительных мышечных проблем у футболиста.

Ожидается, что Педри восстановится к следующему матчу против «Эспаньола», который состоится в ближайшее время. Завтра «Барселона» встретится с «Вильярреалом» на выезде в рамках 17-го тура Ла Лиги.

Испанский полузащитник в этом сезоне провел за каталонскую команду 19 матчей во всех турнирах. В активе Педри два забитых мяча и шесть голевых передач.