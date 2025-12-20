Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре российского хавбека Арсена Захаряна в составе «Реал Сосьедада».

Арсен Захарян globallookpress.com

«Мы радуемся, что он получает игровые минуты. Однако большой вклад он не вносит пока. Но мы успокаиваем себя, что его время еще придет. Тот же Сафонов тоже ждал своего часа и дождался.

Он постоянно лечился, все время травмы были. Сейчас он более или менее стабильно выходит минут на 20. И пока ничем себя стабильно не проявляет. В общем, ждем от Захаряна подвигов», — цитирует Мора «Матч ТВ».

В текущем сезоне испанской Примеры 22-летний Захарян провел 11 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.