После этой игры «Лацио» имеет в своем активе 23 очка. Римляне занимают восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Кремонезе» с 21 баллом идет 11-м.

Соперники за 90 минут так и не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами, сыграв 0:0.

В матче 16-го тура итальянской Серии А «Лацио» и «Кремонезе» сыграли вничью.

