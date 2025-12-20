В матче 16-го тура итальянской Серии А «Лацио» и «Кремонезе» сыграли вничью.
Соперники за 90 минут так и не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами, сыграв 0:0.
Результат матча
Лацио: Иван Проведель, Марио Хила, Алессио Романьоли, Лука Пеллегрини (Мануэль Лаццари 82'), Адам Марушич, Маттео Гюэндузи, Данило Катальди, Матиас Весино (Реда Белахьяне 64'), Валентин Кастеллано, Маттео Канчелльери, Педро Родригес
Кремонезе: Эмиль Аудеро, Джузеппе Пеццелла, Томмазо Барбьери (Романо Флориани Муссолини 88'), Франческо Фолино (Яри Вандепутте 69'), Федерико Баскиротто, Альберто Грасси (Федерико Чеккерини 69'), Варрен Бондо, Филиппо Терраччано, Джейми Варди, Федерико Бонаццоли (Алессио Дзербин 76'), Деннис Йонсен (Антонио Санабрия 76')
Жёлтые карточки: Алессио Романьоли 78', Маттео Гюэндузи 80', Марио Хила 90+2' — Альберто Грасси 43', Томмазо Барбьери 69', Джузеппе Пеццелла 81'
Красная карточка: Федерико Чеккерини 90+4' (Кремонезе)
После этой игры «Лацио» имеет в своем активе 23 очка. Римляне занимают восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Кремонезе» с 21 баллом идет 11-м.