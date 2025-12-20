Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался об итогах 2025 года для своей команды.

Венсан Компани globallookpress.com

«Мы постепенно становимся более уверенными в себе. Последняя игра — это отдельная история, а потом будет следующая. Я не стану сейчас делать какие-либо громкие заявления. В этом году мы проиграли очень мало и довольно часто побеждали. В марте мы будем бороться за трофеи. Мы хотим сделать следующий шаг в этот важный период. В этом году мы заложили хороший фундамент для следующего года, чтобы бороться за все титулы. Считаю, что во многом именно весна является определяющей.

В прошлом году, если говорить о 2025-м в целом, мы выиграли много игр. Мы завоевали два трофея, но, конечно, хотим выиграть больше. Мы находимся в хорошем положении, многого добились в борьбе за победу в Лиге чемпионов. Сделать на данном этапе ещё больше просто невозможно», — приводит слова Компани клубная пресс-служба.

Напомним, что «Бавария» в настоящий момент лидирует в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.