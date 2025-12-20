Полузащитник мюнхенской «Баварии», 17-летний Ленарт Карль, за последние шесть месяцев значительно увеличил свою трансферную стоимость.

Ленарт Карль globallookpress.com

По данным портала Transfermarkt, на 1 июля 2025 года его цена выросла на 3900%. Теперь футболист оценивается в 60 миллионов евро. Перед началом текущего сезона стоимость Карла составляла всего 1,5 миллиона евро. Таким образом, за полгода он подорожал на 58,5 миллиона.

В нынешнем сезоне Ленарт Карл провел 22 матча за «Баварию» во всех турнирах, забив шесть голов, в том числе три в Лиге чемпионов УЕФА, и отдав две результативные передачи.