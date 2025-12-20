В 16-м туре Серии А «Ювентус» и «Рома» встретятся в очном поединке, чтобы выяснить сильнейшего. Матч состоится 20 декабря в Турине. Начало в 22:45 мск.

Последний раз в этой паре победитель определялся в декабре 2023 года, когда «Ювентус» у себя дома выиграл 1:0. После этого команды трижды играли вничью, а последняя победа «Ромы» была зафиксирована 5 марта 2023 года.

Последние 6 игр «Ювентус» и «Рома» провели скромно. В текущем сезоне ни одна, ни другая команда не являются сверхрезультативными. Стоит отметить, что «Рома» в этом сезоне ни разу не сыграла вничью. В ее активе только 8 пропущенных мячей, что является лучшим результатом на данный момент. Позволит ли надежная оборона команды наконец-таки обыграть «Ювентус»?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.25.

Букмекеры принимают ставки на победу команд с коэффициентами 2.11 и 4.20.

Искусственный интеллект предсказал победу «Ювентуса» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Рома» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.