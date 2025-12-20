В 16-м туре Серии А «Ювентус» и «Рома» встретятся в очном поединке, чтобы выяснить сильнейшего. Матч состоится 20 декабря в Турине. Начало в 22:45 мск.
Последний раз в этой паре победитель определялся в декабре 2023 года, когда «Ювентус» у себя дома выиграл 1:0. После этого команды трижды играли вничью, а последняя победа «Ромы» была зафиксирована 5 марта 2023 года.
Последние 6 игр «Ювентус» и «Рома» провели скромно. В текущем сезоне ни одна, ни другая команда не являются сверхрезультативными. Стоит отметить, что «Рома» в этом сезоне ни разу не сыграла вничью. В ее активе только 8 пропущенных мячей, что является лучшим результатом на данный момент. Позволит ли надежная оборона команды наконец-таки обыграть «Ювентус»?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.25.
- Букмекеры принимают ставки на победу команд с коэффициентами 2.11 и 4.20.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Ювентуса» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Рома» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.