Нападающий «Ливерпуля» Юго Экитике высказался о победе в матче с «Тоттенхэмом» (2:1).

Юго Экитике globallookpress.com

«Болельщики "Тоттенхэма" сегодня были невероятными, они очень сильно гнали свою команду вперед, поэтому нам было тяжело. У нас тоже были свои фанаты, и они сегодня были великолепны. Они поддерживали нас, и мы удержали результат. Когда они забили, было видно, что они усилили давление, и нам стало трудно.

Но если брать матч в целом, думаю, мы контролировали игру и заслужили победу сегодня/

В игре было много единоборств, временами это было плохо. Это был уже не футбол — слишком жестко. Но это часть футбола. Это была настоящая война, и мы ее выиграли», — цитирует Экитике Sky Sports.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 5-е место в таблице АПЛ с 29-ю очками в активе. «Тоттенхэм» располагается на 13-й строчке с 22 баллами.