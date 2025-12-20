Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос о возможном усилении команды.

«Мы не ищем игроков за пределами клуба, потому что у нас есть свой состав. Мы чётко обозначили, что три травмированных футболиста вернутся к работе и станут для нас как новые приобретения. Именно на этом мы сосредоточились, и именно на это было ориентировано планирование состава летом. Зимой мы никого не будем подписывать», — приводит слова Эберля официальный сайт мюнхенского клуба.

Напомним, что «Бавария» имеет в своем активе 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги на данный момент.