В параллельной игре «Брайтон» и «Сандерленд» сыграли вничью 0:0. «Сандерленд» с 27 очками теперь занимает пятую строчку в турнирной таблице, «Брайтон» с 24 баллами идет девятым.

«Борнмут» смог набрать 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. В активе «Бернли» теперь 11 очков. Команда располагается на 19-й строчке.

В составе хозяев поля на 67-й минуте забил Антуан Семеньо . Гости ответили голом Армандо Брои на 90-й минуте.

В матче 17-го тура АПЛ «Борнмут» и «Бернли» поделили очки, сыграв 1:1.

