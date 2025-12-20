В матче 17-го тура АПЛ «Борнмут» и «Бернли» поделили очки, сыграв 1:1.
В составе хозяев поля на 67-й минуте забил Антуан Семеньо. Гости ответили голом Армандо Брои на 90-й минуте.
Результат матча
БорнмутБорнмут1:1БёрнлиБёрнли
1:0 Энтойн Семеньо 67' 1:1 Армандо Броя 90'
Борнмут: Джордже Петрович, Алекс Хименес (Алекс Скотт 90'), Бафоде Диаките, Маркос Сенеси, Адриен Трюффер, Маркус Таверньер (Амин Адли 90'), Льюис Кук, Дэвид Брукс (Райан Кристи 74'), Джастин Клюйверт (Eli Junior Kroupi 64'), Энтойн Семеньо, Эванилсон (Энес Унал 64')
Бёрнли: Мартин Дубравка, Лукас Пирес, Джо Уорролл, Яльмар Экдаль, Кайл Уолкер (Маркус Эдвардс 77'), Зиан Флемминг (Армандо Броя 65'), Джош Лорент, Джош Каллен, Лесли Угочукву (Майк Тресор 82'), Джейдон Энтони (Оливер Сонне 77'), Якоб Бруун Ларсен (Лум Чауна 66')
Жёлтые карточки: Дэвид Брукс 74' — Зиан Флемминг 38'
«Борнмут» смог набрать 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. В активе «Бернли» теперь 11 очков. Команда располагается на 19-й строчке.
В параллельной игре «Брайтон» и «Сандерленд» сыграли вничью 0:0. «Сандерленд» с 27 очками теперь занимает пятую строчку в турнирной таблице, «Брайтон» с 24 баллами идет девятым.