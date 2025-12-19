Ветеран московского ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин поделился мыслями о том, как долго еще Игорь Акинфеев будет выступать за армейскую команду.
«Все знают Игоря. Это больше чем легенда клуба, великий спортсмен! Думаю, сколько здоровье ему позволит, сколько будет желание, столько он и будет играть», — сказал Набабкин «Чемпионату».
Акинфеев провёл за ЦСКА 813 матчей, пропустил 732 гола и 336 раз сохранил ворота «на ноль»; в составе команды он стал шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА-2004/05. \\
В текущем сезоне на счету Акинфеева 14 матчей в РПЛ, в которых голкипер пропустил 14 мячей. ЦСКА завершили первую часть сезона на четвертой строчке, набрав 36 очков.