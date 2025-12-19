Ветеран московского ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин поделился мыслями о том, как долго еще Игорь Акинфеев будет выступать за армейскую команду.

Игорь Акинфеев globallookpress.com

«Все знают Игоря. Это больше чем легенда клуба, великий спортсмен! Думаю, сколько здоровье ему позволит, сколько будет желание, столько он и будет играть», — сказал Набабкин «Чемпионату».

Акинфеев провёл за ЦСКА 813 матчей, пропустил 732 гола и 336 раз сохранил ворота «на ноль»; в составе команды он стал шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА-2004/05. \\

В текущем сезоне на счету Акинфеева 14 матчей в РПЛ, в которых голкипер пропустил 14 мячей. ЦСКА завершили первую часть сезона на четвертой строчке, набрав 36 очков.