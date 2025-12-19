Стыковые матчи пройдут 19-20 и 26-27 февраля, а игры 1/8 финала — 12-13 и 19-20 марта 2025 года.

Команды, занявшие места с 25-го по 36-е, покинули турнир.

Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в дополнительном раунде плей-офф (при этом команды, занявшие места с 9-е по 16-е, стали сеяными).

Напрямую в 1/8 финала турнира вышли команды, занявшие первые 8 мест в турнирной таблице: «Страсбур» (Франция), «Ракув» (Польша), «Спарта» (Чехия), «АЕК Афины» (Греция), «Райо Вальекано» (Испания), «Шахтер Донецк» (Украина), «Майнц» (Германия) и «АЕК Ларнака» (Кипр).

