В четверг, 18 декабря, состоялись матчи заключительного 6-го тура общего этапа Лиги конференций сезона 2025/26.
Напрямую в 1/8 финала турнира вышли команды, занявшие первые 8 мест в турнирной таблице: «Страсбур» (Франция), «Ракув» (Польша), «Спарта» (Чехия), «АЕК Афины» (Греция), «Райо Вальекано» (Испания), «Шахтер Донецк» (Украина), «Майнц» (Германия) и «АЕК Ларнака» (Кипр).
Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в дополнительном раунде плей-офф (при этом команды, занявшие места с 9-е по 16-е, стали сеяными).
Сеянные: «Лозанна» (Швейцария), «Кристал Пэлас» (Англия), «Лех» (Польша), «Самсунспор» (Турция), «Целе» (Словения), «АЗ Алкмар» (Нидерланды), «Фиорентина» (Италия), «Риека» (Хорватия);
Несеянные: «Ягеллония» (Польша), «Омония» (Кипр), «Ноа» (Армения), «Дрита» (Косово), «КуПС» (Финляндия), «Шкендия» (Македония), «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Сигма» (Чехия).
Команды, занявшие места с 25-го по 36-е, покинули турнир.
Стыковые матчи пройдут 19-20 и 26-27 февраля, а игры 1/8 финала — 12-13 и 19-20 марта 2025 года.