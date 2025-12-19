Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о переломе руки вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Понятно, что не вовремя Матвей сломал руку. Ему бы дальше играть и завоевывать место. Естественно, пожелаем ему здоровья, чтобы он быстрее встал на ноги и опять занял место в воротах. Поздравляем его с этим большим делом, победой команды и его четырьмя сейвами. И, естественно, желаем здоровья», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

26-летний голкипер получил травму во время финала Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пен.). Всего на счету Сафонова четыре встречи за «ПСЖ» во всех турнирах.