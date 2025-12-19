Завершились три матча 6-го тура общего этапа Лиги конференций.
АЕК обыграл «Университатя Крайову» со счетом 3:2.
У гостей отличились Штефан Баярам на 30-й минуте и Александру Чикылдэу на 59-й минуте.
В составе АЕКа голы забили Домагой Вида на 66-й минуте, Дерек Кутеса на 90+8-й и Лука Йович на 90+15-й минуте.
Результат матча
По итогам общего этапа ЛК АЕК занял 3-е место в таблице с 13-ю очками в активе, пробившись в плей-офф турнира. «Университатя» расположился на 25-й позиции (7), команда завершила свое выступление в Лиге конференций.
«АЕК Ларнака» обыграл «Шкендию 79» со счетом 1:0.
Единственный гол хозяева забили на 83-й минуте, отличился Кароль Ангельский.
«АЕК Ларнака» занял 8-е место в таблице с 12-ю очками в активе, а «Шкендия» — на 22-й позиции (7). Обе команды пробились в плей-офф Лиги конференций.
«АЗ Алкмар» сыграл вничью с «Ягеллонией» со счетом 0:0.
Нидерландская команда заняла 14-е место в таблице с 10-ю баллами, а польская — на 17-й позиции (9). Обе команды — в плей-офф Лиги конференций.