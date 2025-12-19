Завершились три матча 6-го тура общего этапа Лиги конференций.

Фрагмент матча «АЗ Алкмар» — «Ягеллония» globallookpress.com

АЕК обыграл «Университатя Крайову» со счетом 3:2.

У гостей отличились Штефан Баярам на 30-й минуте и Александру Чикылдэу на 59-й минуте.

В составе АЕКа голы забили Домагой Вида на 66-й минуте, Дерек Кутеса на 90+8-й и Лука Йович на 90+15-й минуте.

Результат матча АЕК Афины Афины 2:2 КСУ Крайова 0:1 Stefan Baiaram 30' 0:2 Александру Чикылдэу 59' 1:2 Домагой Вида 66' АЕК Афины: Томас Стракоша, Лазарос Рота, Домагой Вида, Филипе Релвас, Орбелин Пинеда, Рэзван Марин ( Марко Груич 90' ), Петрос Манталос ( Дерек Кутеса 64' ), Роберто Перейра ( Никлас Элиассон 64' ), Абубакари Койта, Лука Йович, Stavros Pilios ( Джеймс Пенрис 77' ) КСУ: Павел Исенко, Никусор Банку, Владимир Скречу, Александр Романчук, Александру Чикылдэу ( Lyes Houri 80' ), Анзор Меквабишвили ( Василе Могос 90' ), Ассад Аль-Хамлави, Stefan Baiaram ( Александру Крецу 80' ), Monday Bassey Etim ( Carlos Mora 66' ), Samuel Teles Pereira Nunes Silva ( Nikola Stevanovic 90' ), Juraj Badelj Жёлтые карточки: Домагой Вида 5', Дерек Кутеса 83' — Stefan Baiaram 72', Samuel Teles Pereira Nunes Silva 83', Александру Крецу 90+2', Павел Исенко 90+4'

Статистика матча 4 Удары в створ 5 9 Удары мимо 5 52 Владение мячом 48 6 Угловые удары 4 6 Офсайды 2 8 Фолы 16

По итогам общего этапа ЛК АЕК занял 3-е место в таблице с 13-ю очками в активе, пробившись в плей-офф турнира. «Университатя» расположился на 25-й позиции (7), команда завершила свое выступление в Лиге конференций.

«АЕК Ларнака» обыграл «Шкендию 79» со счетом 1:0.

Единственный гол хозяева забили на 83-й минуте, отличился Кароль Ангельский.

«АЕК Ларнака» занял 8-е место в таблице с 12-ю очками в активе, а «Шкендия» — на 22-й позиции (7). Обе команды пробились в плей-офф Лиги конференций.

«АЗ Алкмар» сыграл вничью с «Ягеллонией» со счетом 0:0.

Нидерландская команда заняла 14-е место в таблице с 10-ю баллами, а польская — на 17-й позиции (9). Обе команды — в плей-офф Лиги конференций.