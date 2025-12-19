Завершились три матча 6-го тура общего этапа Лиги конференций.

Фрагмент матча «АЗ Алкмар» — «Ягеллония»
Фрагмент матча «АЗ Алкмар» — «Ягеллония» globallookpress.com

АЕК обыграл «Университатя Крайову» со счетом 3:2.

У гостей отличились Штефан Баярам на 30-й минуте и Александру Чикылдэу на 59-й минуте.

В составе АЕКа голы забили Домагой Вида на 66-й минуте, Дерек Кутеса на 90+8-й и Лука Йович на 90+15-й минуте.

Результат матча

АЕК АфиныАфиныАЕК Афины2:2КСУКСУКрайова
0:1 Stefan Baiaram 30' 0:2 Александру Чикылдэу 59' 1:2 Домагой Вида 66'
АЕК Афины:  Томас Стракоша,  Лазарос Рота,  Домагой Вида,  Филипе Релвас,  Орбелин Пинеда,  Рэзван Марин (Марко Груич 90'),  Петрос Манталос (Дерек Кутеса 64'),  Роберто Перейра (Никлас Элиассон 64'),  Абубакари Койта,  Лука Йович,  Stavros Pilios (Джеймс Пенрис 77')
КСУ:  Павел Исенко,  Никусор Банку,  Владимир Скречу,  Александр Романчук,  Александру Чикылдэу (Lyes Houri 80'),  Анзор Меквабишвили (Василе Могос 90'),  Ассад Аль-Хамлави,  Stefan Baiaram (Александру Крецу 80'),  Monday Bassey Etim (Carlos Mora 66'),  Samuel Teles Pereira Nunes Silva (Nikola Stevanovic 90'),  Juraj Badelj
Жёлтые карточки:  Домагой Вида 5',  Дерек Кутеса 83'  —  Stefan Baiaram 72',  Samuel Teles Pereira Nunes Silva 83',  Александру Крецу 90+2',  Павел Исенко 90+4'

По итогам общего этапа ЛК АЕК занял 3-е место в таблице с 13-ю очками в активе, пробившись в плей-офф турнира.  «Университатя» расположился на 25-й позиции (7), команда завершила свое выступление в Лиге конференций.

«АЕК Ларнака» обыграл «Шкендию 79» со счетом 1:0.

Единственный гол хозяева забили на 83-й минуте, отличился Кароль Ангельский.

«АЕК Ларнака» занял 8-е место в таблице с 12-ю очками в активе, а «Шкендия» — на 22-й позиции (7).  Обе команды пробились в плей-офф Лиги конференций.

«АЗ Алкмар» сыграл вничью с «Ягеллонией» со счетом 0:0.

Нидерландская команда заняла 14-е место в таблице с 10-ю баллами, а польская — на 17-й позиции (9).  Обе команды — в плей-офф Лиги конференций.