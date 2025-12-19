Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил текущее положение дел в команде.

Арне Слот globallookpress.com

«Мы приближаемся к тому, какой я хочу видеть нашу команду. Это сопровождалось взлетами и падениями. Для меня это вполне логично, учитывая изменения, которые мы внесли летом. Мы сделали их намеренно, потому что считали, что они нам необходимы. Нужно адаптироваться, поэтому требуется время.

Нам очень не повезло с судейскими решениями. Даже в субботу не было показано красной карточки "Брайтону", но это нам не повредило.

Мы заслужили победы на старте, но все же это тонкая грань. Мы должны убедиться, что команда достигнет такого уровня, когда судейские решения не будут влиять на ее игру», — цитирует Слота BBC.

Напомним, что «Ливерпуль» с 26 очками сейчас занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.