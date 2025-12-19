Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо выразил мнение, что стоит оценить его работу в клубе по окончанию сезона.

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Первое, что нужно сделать, это победить, а затем сыграть как можно лучше. Оценки будут в конце года. Сейчас ещё середина года, и ещё слишком рано делать выводы. К тому же, не мне ставить себе оценки», — цитирует Алонсо пресс-служба клуба.

После 17 сыгранных матчей в Ла Лиге «Реал» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Следующий матч «Реал» проведет 20 декабря против «Севильи».