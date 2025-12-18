Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов прокомментировал переход Лукаса Веры в «Локомотив».

Лукас Вера globallookpress.com

«Я бы не сказал, что Вера прямо такой уж очень запоминающийся игрок, но "Локомотив" в последнее время ошибок в селекции почти не допускал, поэтому думаю, что руководство клуба хорошо просчитало все варианты. Он должен помочь железнодорожникам. Конечно, как и все южноамериканцы, он обладает определенным неплохим набором качеств. И то, что он выступал в нашем чемпионате, — тоже плюс: на адаптацию много времени не уйдет. Он наверняка научился уже и что‑то по‑русски понимать. Тем не менее в "Локомотиве" достаточно талантливых игроков», — цитирует Тукманова «Матч ТВ».

Вера подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона 2027/2028.

В прошлом сезоне аргентинец выступал за «Химки», где провел 30 матчей в рамках РПЛ, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.