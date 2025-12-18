Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов высказался о перспективах вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Я не стал бы сравнивать Матвея ни с кем из великих вратарей, потому что Сафонов — сам личность. Сыграл он действительно блестяще. Взять четыре пенальти — это большой спортивный подвиг. Тем более в финале такого турнира, где и нервы напряжены, и на карту многое поставлено. Это дорогого стоит. Он большой молодец, подтвердил свой класс. Яркое достижение в карьере Сафонова. Думаю, что в Европе на него сейчас спрос будет активно расти», — цитирует Тукманова «Матч ТВ».

Сафонов принял участие в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пен.), где отбил четыре послематчевых пенальти и был признан лучшим игроком встречи.