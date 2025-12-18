Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о будущем в команде полузащитника Хуана Боселли.

Алексей Шпилевский globallookpress.com

«Конечно же, я его жду, я уверен, что он у нас сезон закончит. Что будет дальше — никто не знает. Думаю, Хуан так же стремится на повышение, но в первую очередь я сосредоточен, и Хуан — так же. И мы будем как клуб всё для этого делать, чтобы он провёл 12 очень-очень сильных, качественных матчей, где он может и забить, и, надеюсь, отдать, и помочь команде», — приводит слова Шпилевского клубная пресс-служба.

В настоящий момент на руках у Боселли контракт, который рассчитан до конца сезона. Ранее была информация, что в его услугах заинтересованы другие российские клубы.