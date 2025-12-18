Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о работе тренера Франка Артиги.

Франк Артига globallookpress.com

Напомним, что этим специалистом интересует руководство «Рубина».

«Есть коллегиальная зависть: Артига 10 лет был в "Барселоне", просто посмотрите на его опыт. Нет, нужны россияне. Если Карпину нужно три года и приобрести новую команду, то Артига приходит и делает.

За счёт тренировочного процесса, грамотной подготовки игроков он добивается результата. "Рубин", как и "Ростов", — лёгкое болотце. Лучшие из худших или худшие из лучших: ни за что не борются, а бюджеты огромные», — сказал Селюк Чемпионату.