«Ньюкасл Юнайтед» заинтересован в полузащитнике «Аль-Хиляля» Рубена Невеша, сообщает teamTALK.

Рубен Невеш globallookpress.com

По информации источника, саудовский клуб готов продать футболиста в январе, поскольку у него не получается продлить с португальцем контракт, рассчитанный до лета 2026 года.

«Манчестер Юнайтед» также заинтересован в футболисте. Сам португалец уже проинформировал своих представителей о желании вернуться в один из европейских чемпионатов.

Рубен Невеш выступает за «Аль-Хиляль» с лета 2023-го. В составе этой команды он становился чемпионом Саудовской Аравии.