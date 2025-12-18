Один из главных талантов российского футбола полузащитник «Акрона» Дмитрий Пестряков прокомментировал интерес к своей персоне со стороны московского ЦСКА.

Дмитрий Пестряков globallookpress.com

«Я полностью сфокусирован на "Акроне" и своём развитии. Сам ни с кем не разговаривал, лично на меня никто не выходил. Для меня это тот же самый интерес, как и для всех журналистов и любителей футбола. Есть клубы и представители, которые при необходимости погрузятся в этот процесс», — сказал Пестряков «Чемпионату».

19-летний Пестряков привлекается в состав молодежной сборной России, способен играть на обоих флангах в защите и полузащите. В этом сезоне провел за «Акрон» 18 матчей, забил 6 мячей и отметился двумя ассистами.