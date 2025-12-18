Французский нападающий Килиан Мбаппе отличился 58-м голом за «Реал» в календарном 2025 году.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

В игре Кубка Испании против «Талавера-де-ла-Рейна» (3:2) он оформил дубль и помог своей команде пройти в 1/8 финала.

Таким образом, Мбаппе сократил отставание до рекорда Криштиану Роналду, который в 2013 году забил 59 голов за «Реал».

В этом 2025-м «сливочным» еще предстоит сыграть один матч против «Севильи» в чемпионате Испании. Мбаппе выступает за «Реал» с 2024 года, в этом сезоне он провел 26 игр, забил 29 голов и отдал четыре результативные передачи.