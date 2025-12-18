В четверг, 18 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором швейцарская «Лозанна» примет итальянскую «Фиорентину». Начало игры — в 23:00 МСК. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

55' Первая замена у итальянцев. Фортини вышел на поле вместо Куаме.

54' В первом тайме таких моментов не было у швейцарцев (у «Фиорентины» тем более). Всё ближе к голу подбирается «Лозанна».

53' Хороший момент у «Лозанны»! Кана-Бийик классно исполнял из пределов штрафной парашют в дальний угол, но совсем немного промазал!

52' В ногу Вити справа подал Сигуа, на угловой мяч улетел.

50' Опасно почти один на один вырывался Пикколи, но по воротам не попал. Правда, перед этим он всё равно был в положении вне игры.

49' Сбегала в контратаку «Фиорентина», заработала угловой, но и тут до удара довести дело не получилось.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 2 Удары мимо 1 41 Владение мячом 59 2 Угловые удары 4 0 Офсайды 1 6 Фолы 7

48' По-прежнему активна «Лозанна», в атаке начинают хозяева вторую половину.

47' На первых же секундах столкнулись жёстко Пикколи и Соу. Игрок «Лозанны» быстро пришёл в себя, а вот к Пикколи пришлось позвать докторов.

46' Второй тайм только что начался. Замен в перерыве не было.

45+4' Перерыв! 0:0 в матче «Лозанна» — «Фиорентина» после первого тайма, в котором команды не создали ровно ни одного голевого момента, зато целых 14 раз нарушили правила. Надеемся, что вторая половина будет повеселее — а пока отдохнём немного.

45+3' Теперь с правого фланга навесил Ричардсон — мяч просвистел мимо всех и ушёл за лицевую.

45+2' Ещё угловой на последней минуте исполнят гости, это Ричардсона к воротам не пропустили защитники «Лозанны».

45+1' С угла поля подали мяч «фиалки», защитники «Лозанны» его уверенно вынесли.

45' Три минуты к первому тайму компенсировал главный арбитр.

44' Продолжается игра, владела мячом «Фиорентина», но очередной фол в нападении совершил Куадио.

43' Вот и приостановил встречу арбитр за несколько минут до перерыва. Будем ждать, пока дым рассеется.

42' А фаер-шоу, кстати, не прекращается. Всё поле уже дымом заволокло, совсем ничего не видно ни зрителям, ни игрокам, похоже.

41' У «Лозанны» мяч теперь, хозяева тоже абсолютно никуда не спешат.

40' Пикколи откликался на проникающую передачу, но угодил в офсайд.

39' Казалось, были какие-то проблески активности в середине тайма, но в последние минуты совсем успокоилась игра. Катает мяч «Фиорентина» пока в центре поля.

37' Обыграл в штрафной соперника Кана-Бийик и от лицевой вешал во вратарскую — не перебросил Мартинелли, кипер гостей выловил мяч.

36' Спокойно забрал мяч Летица после удара головой от Николусси — опасности тут не было.

35' «Фиорентина» первый угловой заработала усилиями Куадио на правом краю.

34' Редкий удар из штрафной площади: это Бэр бил по воротам «Фиорентины» с близкого расстояния после навеса с правого фланга. Но бил с сопротивлением и в падении, потому вышло не очень опасно — прямо по центру и несильно.

32' Насели флорентийцы на штрафную «Лозанны», но выжали лишь дальний удар Николусси, который попал в защитника. А потом сам Николусси ещё и сфолил.

31' Медицинская бригада на поле вышла — оказывают помощь Роше. На ноги он поднялся, но за боковую выйти на время придётся.

30' К суматохе в штрафной «Фиорентины» привёл этот корнер, но обошлось — Мартинелли сумел выбить мяч подальше от ворот.

29' Потеряли мяч флорентийцы, и снова «Лозанна» убежала в атаку — но очередной прострел Кана-Бийика получился бесхитростным и нашёл лишь ногу соперника. Но угловой заработали.

27' И достойный ответ от «Фиорентины» — Куадио справа прострелил в штрафную, Пикколи замыкал в касание, Соу принял его удар на себя.

26' Неплохой момент у «Лозанны». Фофана пробил в ближний угол после скидки пяткой от партнёра и немного не попал в створ.

25' 0,01 xG на двоих набили команды к 25-й минуте. У «Фиорентины» 0 ударов по воротам пока.

23' Правым флангом теперь попробовали зайти в штрафную игроки «Лозанны», тоже ничего не вышло. Но швейцарцы определённо пободрее.

22' Чуть ли не впервые в матче дошла атака «Лозанны» до штрафной итальянцев. Батлер-Ойедеджи простреливал в центр, но попал в ногу Понграчича и заработал первый угловой.

21' Попытался Пикколи принять мяч в чужой штрафной после заброса из глубины — не позволили.

20' Вот сейчас может что-то и получится — Сигуа нарушил на Куаме на своей половине поля, это штрафной для гостей.

19' Ричардсон легко потерял мяч на правом фланге. Пока у «Фиорентины» совсем в атаке ничего не клеится.

18' Роше попробовал с лёта приложиться из-за пределов штрафной и отправил мяч куда-то на верхние ярусы трибун.

16' Держится за ногу Кана-Бийик после фола от Понграчича. Защитник «Фиорентины» уверяет судью, что правила не нарушал.

15' Ничего не придумали в итоге — за лицевую мяч улетел на удар от ворот.

14' Долго раскатывает мяч «Лозанна» возле штрафной «Фиорентины», ищет обострение.

13' Прошла наконец-то атака правым флангом у «фиалок», но прострел Куадио никого в штрафной не нашёл.

12' И ещё один фол — теперь Пикколи толкнули в районе центра поля. Категорически не хотят команды подпускать соперников к своим воротам, даже если для этого приходится фолить.

10' Теперь уже гости пытаются расположиться на половине поля «Лозанны», но пока безуспешно.

09' Делал Кана-Бийик проникающую передачу в штрафную на ход Бэру, но не понял партнёра канадский форвард «Лозанны».

08' Попытался закрутить мяч в дальнюю девятку ворот «Фиорентины» Батлер-Ойедеджи, но мяч пошёл совсем мимо створа. Поактивнее «Лозанна» пока смотрится.

07' Против Джеко в центре поля нарушены правила. Много фолов на первых минутах, а темп встречи пока невысокий.

05' Не получилась опасной атака швейцарцев, в итоге Роше правила нарушил. А дым, кстати, всё-таки потихоньку поле обволакивает, но игра у нас пока идёт.

04' Куадио дал по ногам Батлеру-Ойедеджи на правом фланге. «Лозанна» разыгрывает штрафной.

03' Примерно на минуту остановил игру арбитр — на гостевой трибуне болельщики «Фиорентины» уже начали жечь фаеры. На поле дым пока не пошёл, поэтому матч продолжается.

02' Спокойно перекатывает мяч «Фиорентина» на своей половине поля, «Лозанна» пока не очень активно прессингует.

01' Матч начался!

До матча

22:57 Несколько минут остаётся до начала игры — команды выходят на поле!

22:52 «Фиорентина» смешанным составом выходит против «Лозанны»: в запасе остались де Хеа, Кен, Додо и ещё несколько игроков основы. Паоло Ваноли как будто в попадание в топ-8 особенно и не верит.

22:46 Главный арбитр встречи — 31-летний бельгиец Лотар Д'Хондт.

22:40 Сегодняшний матч пройдёт на арене «Стад де ла Тюильер» в Лозанне. Стадион вмещает 12 544 зрителя.

Стартовые составы команд

«Лозанна»: Летица, Соппи, Муанга, Соу, Фофана, Сигуа, Роше, Батлер-Ойедеджи, Лекуэйри, Бэр, Кана-Бийик.

«Фиорентина»: Мартинелли, Понграчич, Мари, Вити, Куадио, Ричардсон, Николусси, Зом, Куаме, Джеко, Пикколи.

«Лозанна»

«Лозанна» вполне достойно начинала сезон и в чемпионате Швейцарии, и в Лиге конференций, но примерно с ноября начала сильно сдавать. В последних девяти матчах во всех турнирах у неё всего одна победа — три недели назад обыграли «Тун», лидера местной лиги. При этом в начале декабря она уже успела вылететь из Кубка Швейцарии от клуба второго дивизиона, а в трёх последних турах ЛК набрала два очка из девяти возможных — поражение от «Леха» (0:2), ничьи с «Омонией» (1:1) и «КуПС» (0:0). Примечательно, что три последних матча «Лозанны» вообще завершились нулевыми ничьими.

При этом место в топ-24 швейцарцы себе практически гарантировали: перед заключительным туром общего этапа они идут 16-ми с восемью очками — всё благодаря бодрому старту с двух побед над «Брейдабликом» (3:0) и «Хамруном» (1:0). Как посчитал аналитический портал Opta, шансы «Лозанны» пролететь мимо плей-офф — всего 0,02%, то есть в последнем туре должно произойти что-то немыслимое, чтобы швейцарский клуб выпал из топ-24. При этом шансов подняться в восьмёрку тоже нет (чуть больше процента), поэтому можно сказать, что все турнирные задачи «Лозанна» уже решила — и в последнем туре наверняка позволит себе сыграть максимально раскрепощённо.

«Фиорентина»

«Фиорентина» сейчас переживает самые сложные времена за долгие годы. После 15 туров Серии А флорентийцы занимают последнее место с 6 очками — они до сих пор не одержали ни одной победы! Пока не помогает даже смена тренера: в ноябре клуб покинул Стефано Пиоли, на его место пришёл Паоло Ваноли — при нём у «Фиорентины» 2 ничьи, 4 поражения и одна-единственная победа над киевским «Динамо» (2:1) в прошлом туре ЛК.

Собственно, в Лиге конференций всё начиналось неплохо — с двух сухих побед, но там «фиалки» обыгрывали соперников объективно ниже классом — «Сигму» (2:0) и «Рапид» (3:0). Дальше последовали поражения от «Майнца» (1:2) и «АЕК» (0:1), после которых итальянский клуб выпал далеко за пределы топ-8, однако та самая победа над «Динамо» вновь приблизила «Фиорентину» к восьмёрке — сейчас с девятью баллами она идёт 11-й. До восьмой строчки, которую пока занимает «Майнц» — всего одно очко, поэтому перспективы напрямую пробиться в 1/8 финала ещё есть — для этого точно надо обыгрывать «Лозанну» и ждать благоприятных исходов в параллельных матчах.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч «Лозанна» — «Фиорентина» с коэффициентом 2.14.