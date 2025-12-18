Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высоко оценил игру Матвея Сафонова, голкипера «Пари Сен-Жермен», в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго».

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Сафонов совершил спортивный подвиг и прославил нашу вратарскую футбольную школу. После этого матча Матвей Сафонов тоже войдет в историю как единственный вратарь, который смог отразить четыре подряд из пяти пенальти в послематчевой серии в финале Межконтинентального кубка. Он подарил стране праздник», — сказал Кафанов «Чемпионату».

Французский клуб одержал победу в серии пенальти со счетом 2:1 после ничьей 1:1 в основное время. Сафонов отразил четыре пенальти подряд, обеспечив триумф своей команде.