Президент «Урала» Григорий Иванов пока ничего не может сказать по поводу поездки форварда своего клуба Максима Воронова на зимние сборы в составе ЦСКА.

Григорий Иванов globallookpress.com

«Я пока ничего не знаю, куда он поедет. Если у нас будет информация, мы на своём сайте всё выложим и всем журналистам расскажем. Пока я ничего сказать не могу. Ни про Воронова, ни про другого нашего футболиста. Команда в отпуске, тренер в отпуске, у меня пока другие дела», — сказал Иванов «Чемпионату».

Сейчас Воронову 18 лет, в составе «Урала» дебютировал два года назад. В этом сезоне он провел 15 матчей за клуб из Екатеринбурга и забил 4 гола. Сейчас на портале Transfermarkt форвард оценивается в € 700 тыс.

Ранее в СМИ появилась информация, что Воронов зимой станет игроком ЦСКА.