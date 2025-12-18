Форвард турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди твердо намерен в зимнее трансферное окно покинуть свой клуб и вернуться в итальянскую Серию А.

Мауро Икарди globallookpress.com

По данным издания Sportmediaset Орацио Аккомандо, сейчас на 32-летнего аргентинца претендуют «Милан», «Комо» и «Рома».

Соглашение Икарди с «Галатасараем» истекает летом 2026 года и пока не идут переговоры о его продлении. В этом сезоне нападающий сыграл 21 матч и забил 8 мячей.

Нападающий имеет опыт выступления в Серии А за «Сампдорию» и «Интер». Сейчас его оценивают в 6 млн евро.