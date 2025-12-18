Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказал свое отношение к критике со стороны общественности.

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Во-первых, рад что вы умеете читать и читаете. Я, наверное, не умею читать, поэтому не читаю. Наверное, и со слухом у вас хорошо? Мне в этом деле тоже не повезло, я плохо слышу.

Поэтому не вижу, не читаю, не слышу, а занимаюсь своим делом, а кто это (критику) говорит, он в психологии не разбирается, я сейчас даже не про тренерскую работу говорю, потому что есть всегда определённый уровень, фундамент», — сказал Черчесов на YouTube-канале BADAEV PODCAST.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Ахмат» занимает 8-е место в таблице с 22 очками в активе.