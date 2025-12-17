Бывший капитан «Челси» Джон Терри призвал руководство «синих» подписать контракт с 41-м летним защитником «Флуминенсе» Тиагу Силвой.

Тиагу Силва globallookpress.com

«Тьяго Силва доступен. Послушайте меня. Человек с огромным опытом, у которого отличные отношения с нашим футбольным клубом. Его двое детей занимаются в нашей академии. Без сомнения, он вернётся в Лондон со своей семьей на Рождество.

Очень хотел бы увидеть этого человека снова в нашем клубе. Не говорю, что он должен играть каждую неделю, но тот опыт, который он может привнести, играя рядом с такими футболистами, вероятно, можно сравнить с моими функциями при Антонио Конте в 2017 году, когда мы выиграли чемпионат. Я был связующим звеном между игроками, тренером и владельцами. У меня был определённый опыт, благодаря которому в трудный период я знал, что сказать и что сделать.

Возвращение Тьяго Силвы в "Челси" сделало бы всех очень счастливыми, включая меня. Я просто высказываю свою мысль. Тьяго, мы любим тебя», — приводит слова Терри The Sun.

Напомним, что Тиагу Силва уже выступал за «Челси» в период с 2020 по 2024-й год. Бразильский защитник вместе с лондонской командой выигрывал Лигу чемпионов.