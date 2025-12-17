17 декабря стадион «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле будет принимать поединок 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором «Ньюкасл» и «Фулхэм» выяснят сильнейшего.
«Ньюкасл» является действующим обладателем чемпионского титула. На пути к финалу клуб уже сделал один весомый вклад, обыграв в прошлом раунде «Тоттенхэм».
У «Фулхэма» до этого не было таких серьезных соперников. «Коттеджеры» прошли «Бристоль Сити», «Кембридж» и «Уиком».
В этом сезоне команды проведут вторую очную встречу. В октябре «Ньюкасл» нанес «Фулхэму» поражение на этом же стадионе, только в рамках матча АПЛ. В целом за 5 игр 3 победы на счету «сорок» и 2 победы на счету «дачников».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.90.
- Коэффициенты букмекеров: 1.74 и 4.70 на победу в основное время соответственно, 1.40 и 3.00 на проход в полуфинал.
- Прогноз искусственного интеллекта — победа «Фулхэма» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ньюкасл» — «Фулхэм» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.