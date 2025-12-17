В среду, 17 декабря, «Ньюкасл» примет «Фулхэм» в рамках 1/4 Кубка Лиги Англии. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

14' Барнс пробил с края штрафной «Фулхэма», заблокировал полет мяча защитник гостей Тете.

12' Позиционная атака «Фулхэма», планомерно гости перебираются с мячом на половину поля хозяев.

10' Гоооол! 1:0. Йоан Висса чуть ли не в первой атаке «Ньюкасла» после прострела Мёрфи в штрафную «Фулхэма», воспользовался ошибкой вратаря гостей Лекома, добив мяч в пустые ворота.

09' Получается за счёт прессинга у «Фулхэма» мяч под свой контроль быстро возвращать после потерь.

08' Подача к воротам «Ньюкасла», но нападающий гостей Хименес нарушил правила в атаке.

07' Активное начало матча от «Фулхэма», 2 подряд угловых заработали гости.

Статистика матча 41 Владение мячом 59 0 Угловые удары 1 0 Фолы 1

05' Прострел Харри Уилсона в штрафную «Ньюкасла» с правого фланга атаки «Фулхэма», внимательно в обороне действуют защитники хозяев, выбивая мяч подальше.

03' Позиционная атака «Ньюкасла»., пока мяч в середине поля разыгрывается.

02' Подача Уилсона с углового «Фулхэма» к воротам «Ньюкасла», отбились хозяева.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Фулхэма».

23:12 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

23:05 Матч пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне, вмещающем 52 758 зрителей.

Стартовые составы команд

«Ньюкасл»: Рамсдейл, Тшау, Шер, Ливраменто, Гимарайнс, Рэмси, Майли, Уиллок, Висса, Барнс, Мёрфи.

«Фулхэм»: Леком, Тете, Андерсен, Куэнка, Робинсон, Берге, Лукич, Смит-Роу, Кевин, Уилсон, Хименес.

«Ньюкасл»

«Сороки» в чемпионате Англии звезд с неба не хватают и не борются за высокие позиции в текущем сезоне. Команда из одноименного города имеет в своем активе 22 очка и идет на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ. За 16 матчей турнира «черно-белые» забили на один мяч больше, чем пропустили — 21:20. В прошлых турах коллектив из Ньюкасла проиграл «Сандерленду» (0:1), но победил «Бернли» (2:1). До этого же «Ньюкасла» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) и выиграл у «Эвертона» (4:1). Также подопечные Эдди Хау уступили «Марселю» (1:2) и поделили очки с «Байером» (2:2) в Лиге чемпионов.

«Ньюкасл» в текущем сезоне в чемпионате особо ни за что не борется. В Лиге чемпионов для команде будет успехом уже то, если она выйдет в плей-офф, а вот за Кубок английской лиги «Ньюкасл» вполне может побороться. Уже четвертьфинал, поэтому стоит ожидать основной состав и стремление к победе от футболистов «Ньюкасла». Травмированы Свен Ботман, Эмиль Крафт, Виллиам Осула и Киран Триппьер.

«Фулхэм»

Команда из Лондона тоже в этом сезоне без борьбы как за высокие позиции, так и выживание. В настоящий момент у «белых» 20 очков и 14-е место в турнирной таблице английского чемпионата по итогам 16 туров. Лондонцы смогли 23 раза поразить ворота соперника и 26 раз пропустили в свои ворота. В прошлых турах «дачники» победили «Бернли» (3:2), но уступили «Кристал Пэлас» (1:2) и «Манчестер Сити» (4:5). До этого же лондонский коллектив смог переиграть «Тоттенхэм» (2:1) и «Сандерленд» (1:0).

Подопечные Марку Силвы тоже могут сделать ставку на Кубок английской лиги, ведь уже вышли в четвертьфинал. В чемпионате Англии «Фулхэму» особо ничего не светит, но и вылетать команда не должна. В прошлом сезоне «Фулхэм» стал 11-м в АПЛ, а в текущем ситуация может вполне повториться. То, что команда сможет залезть в еврокубки, верится с трудом. В лазарете только Родриго Муниз и Райан Сессеньон.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках АПЛ. Оба раза победил «Фулхэм», дома 3:1, на выезде 1:2. В нынешнем сезоне, соперники успели сыграть в Премьер Лиге 25 октября, «Ньюкасл» дома победил со счетом 2:1.

За всю историю команды сыграли 83 матча. В 35 играх победил «Ньюкасл», в 33 «Фулхэм», оставшиеся 15 матчей завершились вничью.

