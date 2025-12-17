«Чикаго Файр» может стать следующим клубом нападающего «Барселоны» и сборной Польши Роберта Левандовский, сообщает BBC Sport.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Как отмечает источник, американский клуб провел позитивные переговоры с 37-летним форвардом и включил его в список потенциальных новичков. Это значит, что другим командам MLS придется выплатить компенсацию «Чикаго Файр» за право вести переговоры с Левандовским.

Отмечается, что игрок не против перехода, а его зарплата не станет препятствием для клуба. Ранее интерес проявлял «Интер Майами», который якобы уже ищет жилье для форварда. Контракт Левандовского с «Барселоной» действует до конца сезона.