«Леванте» на чужом поле уступил «Культуралю» (0:1) в матче 1/16 финала Кубка Испании.

«Леванте»
«Леванте» globallookpress.com

Единственный гол хозяева забили на 12-й минуте благодаря точному удару Рафаэля Тресако.

Результат матча

Культураль ЛеонесаИспания. Кубок Дель РейКультураль Леонеса1:0ЛевантеЛевантеВаленсия
Культураль Леонеса:  Иван Калеро (Javier Fernandez Abrunedo 88'),  Садио Диалло (Thiago Ojeda 46'),  Диего Кольядо (Лукас Рибейро 76'),  Miguel Banuz Anton,  Enrique Fornos Dominguez,  Matia Barzic Gutierrez,  Juan Larios,  Rafael Tresaco Blasco (Виктор Гарсиа 62'),  Yayo Gonzalez,  Sergio Maestre Garcia,  Paco Cortes
Леванте:  Пабло Куньят Кампос,  Пабло Мартинес (Кервин Арриага 81'),  Диего Пампин,  Алан Маттурро,  Адриан Де Ла Фуэнте,  Начо Перес Гомес (Карлос Эспи 67'),  Хосе Моралес Луис,  Ориоль Рей (Иван Ромеро 46'),  Унай Венседор,  Jon Olasagasti (Йереми Тольян 46'),  Икер Лосада

После этого матча «Культураль Леонеса» пробился в 1/8 финала Кубка Испании, а «Леванте» завершил свое выступление на турнире.