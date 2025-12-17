«Леванте» на чужом поле уступил «Культуралю» (0:1) в матче 1/16 финала Кубка Испании.

Единственный гол хозяева забили на 12-й минуте благодаря точному удару Рафаэля Тресако.

Результат матча

Культураль Леонеса Испания. Кубок Дель Рей 1:0 Леванте Валенсия

Культураль Леонеса: Иван Калеро ( Javier Fernandez Abrunedo 88' ), Садио Диалло ( Thiago Ojeda 46' ), Диего Кольядо ( Лукас Рибейро 76' ), Miguel Banuz Anton, Enrique Fornos Dominguez, Matia Barzic Gutierrez, Juan Larios, Rafael Tresaco Blasco ( Виктор Гарсиа 62' ), Yayo Gonzalez, Sergio Maestre Garcia, Paco Cortes