«Леванте» на чужом поле уступил «Культуралю» (0:1) в матче 1/16 финала Кубка Испании.
Единственный гол хозяева забили на 12-й минуте благодаря точному удару Рафаэля Тресако.
Результат матча
Культураль ЛеонесаИспания. Кубок Дель Рей1:0ЛевантеВаленсия
Культураль Леонеса: Иван Калеро (Javier Fernandez Abrunedo 88'), Садио Диалло (Thiago Ojeda 46'), Диего Кольядо (Лукас Рибейро 76'), Miguel Banuz Anton, Enrique Fornos Dominguez, Matia Barzic Gutierrez, Juan Larios, Rafael Tresaco Blasco (Виктор Гарсиа 62'), Yayo Gonzalez, Sergio Maestre Garcia, Paco Cortes
Леванте: Пабло Куньят Кампос, Пабло Мартинес (Кервин Арриага 81'), Диего Пампин, Алан Маттурро, Адриан Де Ла Фуэнте, Начо Перес Гомес (Карлос Эспи 67'), Хосе Моралес Луис, Ориоль Рей (Иван Ромеро 46'), Унай Венседор, Jon Olasagasti (Йереми Тольян 46'), Икер Лосада
После этого матча «Культураль Леонеса» пробился в 1/8 финала Кубка Испании, а «Леванте» завершил свое выступление на турнире.